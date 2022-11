Nijeveen heeft opblaashal terug: "Wethouder steekt nek uit"

Naast de steun van de gemeente ondernemen de sporters zelf ook actie, zo wordt de hal dit jaar beter geïsoleerd. Bayle: "We hebben er onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat we twintig tot dertig procent aan energielasten kunnen verminderen door een extra isolatiedeken over de hal heen te leggen. De investering hebben we gelijk als stichting op ons genomen. We hopen dat deze investering van 7.0000 euro een reductie oplevert."

De korfballers van DOS '46 zijn erg blij dat het toch gelukt is, want de airdome is een belangrijke plek voor het dorp en de sportverenigingen. "De korfbalclub heeft 385 leden. We hebben 26 teams, trainen 30 uur per week in de hal", vertelt Lucas van DOS'46. "De hal is onmisbaar, daar kan ik kort en krachtig over zijn. Zonder de hal kunnen wij niet in ons dorp sporten. Hier staat een blij man want dit was een zwarte bevalling."