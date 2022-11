Gemeente Westerveld koopt camping in Havelte om huizen te bouwen

Goed nieuws voor woningzoekers in Havelte. De gemeente Westerveld heeft een camping gekocht in het dorp om dat terrein klaar te maken voor woningbouw. Per 1 januari 2023 is de gemeente eigenaar van recreatiecentrum Hesselte in Havelte. Op deze manier wil Westerveld een bijdrage leveren aan de grote vraag naar woningen.

Dit weekend zijn bewoners en plaatshouders van de camping ingelicht. Zij horen dat de gemeente de tijd neemt voor plannenmakerij. "Zorgvuldig en in overleg met betrokkenen", aldus de gemeente. Op recreatiecentrum Hesselte zijn diverse huisjes eigendom van het park en huisjes in eigendom van particulieren. Daarnaast kent het park een gedeelte met jaarplekken en een klein trekkersveld.

Een deel van het vakantiehuis zal verdwijnen, zodat daar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Maar er staan ook veel vakantiewoningen die al geschikt zijn voor permanente bewoning. Voor veel eigenaren van een vakantiewoning betekent dit dat de woning een woonbestemming krijgt waardoor permanente bewoning is toegestaan. Daarnaast wil de gemeente er op korte termijn tien flexwoningen realiseren voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Op lange termijn zullen er plannen ontwikkeld worden voor duurzame woningbouw. "Het gebied middenin Havelte krijgt daarmee een kwaliteitsimpuls", zegt de gemeente.

Camping verdwijnt

De gemeente benadrukt dat goed overleg met de huidige eigenaar en zorgvuldigheid richting huiseigenaren, parkgebruikers en de omgeving voorop staat. Dat de plek in Havelte in de toekomst geen camping meer is staat vast, maar het zal rustig afgebouwd worden en met een 'kwalitatief goed plan'.

Eigenaren van vakantiehuisjes en andere parkgebruikers zijn door de gemeente Westerveld uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Gezond recreatiesector

Het park kwam in beeld door gesprekken in het kader van het project Vitale Vakantieparken. Vanuit dit provinciale project is de gemeente in gesprek met parkeigenaren over de toekomst van de parken. Het belang van de gemeente is om de recreatiesector gezond te houden.