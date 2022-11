Sinterklaasintochten groot succes: 'Lekker swingen op de boot!'

Sinterklaas is in Drenthe. Na twee roerige coronajaren kon de intocht van de goedheiligman dit jaar weer gewoon plaatsvinden. Duizenden mensen uit de provincie stonden de hem en zijn Pieten op te wachten. In Emmen en Assen werd er flink gefeest.

Met de rijdende pakjesboot ging de Sint door het centrum van Emmen, waar hij vervolgens op het podium werd ontvangen. "Kijk nou eens om je heen, fantastisch weer erbij. Het is weer een groot feest", zegt hij vanachter zijn roer. "We hebben een incidentje gehad met de Pakjesboot. Maar geen zorgen: er zijn genoeg cadeautjes. De middenstand in Emmen heeft ook genoeg."

Kinderen zijn maar wat blij dat de sint Emmen heeft bereikt. "We zijn heel blij dat we Sinterklaas zien", zeggen twee kinderen, die hem overladen met tekeningen. "Dat hebben we gedaan omdat hij zo lief is."

Opluchting in Emmen

In Emmen was het deze week onrustig, nadat actievoerders de raadsvergadering stillegden om te protesteren tegen Zwarte Piet. "Natuurlijk zijn we opgelucht dat de intocht rustig verlopen is. Het is een groot evenement, dan wil je dat alles goed verloopt. We zijn heel tevreden en de sfeer is top", zegt centrummanager Laurens Meijer namens de organisatie.