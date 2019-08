Argentijnse wereldreiziger maakt tussenstop op Erica

Amaya had in Argentinië een succesvol bedrijf in geneesmiddelen, totdat het land werd getroffen door een economische crisis. "Ik raakte alles kwijt. Mijn huis, mijn werk en mijn vrouw. Ik besloot mijn leven om te gooien."Amaya overlegde met zijn ouders. Hij was ongelukkig en wilde graag 50 dagen gaan fietsen. Vijf jaar geleden stapte hij op en hij is nog steeds niet gestopt. "Ik was zo gelukkig in die 50 dagen dat ik aan het fietsen was. Ik belde mijn ouders en smeekte of het goed was dat ik langer wegbleef. Ga maar, zeiden mijn ouders", vertelt Amaya.Amaya verbleef deze week bij een familie op Erica, die hij in een eerder bezoek in Nederland heeft leren kennen. "Er is wel een groot verschil tussen Drenthe en Argentinië. Hier is het mooi groen, veel bloemen en een overvloed aan water. Dat is in mijn stad wel anders. Dat is net een woestijn."De Zuid-Amerikaan zal binnenkort vertrekken naar China. Hier zal hij ongeveer drie jaar over doen. "Ik vertrek eerst naar Oost-Europa en zal dan naar Qatar trekken. Volgend jaar zal ik India aandoen en het jaar daarna wil ik in China zitten."