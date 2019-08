Al twee decennia op zoek naar chemievrije lelies

De lelieteelt in Drenthe ligt onder een vergrootglas. Vooral omdat bij het kweken van de bloem chemicaliën worden gebruikt om onkruid tegen te gaan. Handmatig onkruid wieden zou te duur zijn en dus wordt gezocht naar alternatieven.Dirk Osinga van de stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) wijst op een perkje lelies dat groeit onder een laagje stro, waar veel minder onkruid groeit dan op het perkje ernaast. Het is een van de alternatieve onkruidbestrijdingssystemen waar de sector heil in ziet, nu chemicaliën steeds meer beperkingen opgelegd krijgen."We willen eigenlijk zonder chemie proberen verder te gaan" verklaart Osinga. "Als we vijf jaar verder zijn, zijn we al heel wat chemie kwijt." Op het veld staan meer dan honderd van dit soort testopstellingen.Dit jaar kwamen al twee onderzoeken uit die stof deden opwaaien. Bewoners van de gemeente Westerveld presenteerden een onderzoek waaruit bleek dat in de buurt van telers 57 chemicaliën werden aangetroffen. Een onderzoek van de rijksoverheid toonde aan dat chemicaliën veel langer dan gedacht aanwezig blijven.Volgens de onderzoekers van ROL komen niet al die chemische resten van de lelieteelt, maar ze onderkennen dat de druk op de kwekers toeneemt. "Dat het zo in het nieuws is gekomen is wel nieuw. We zijn ons natuurlijk wel meer bewust geworden van effecten van bestrijdingsmiddelen."Het blijft niet bij theorie op een testveldje. Op de Drentse velden zijn tal van innovaties te zien die op het veld gestart zijn. Zo besproeit een kweker zijn velden met gemagnetiseerde chemicaliën, die vastplakken aan de plant en dus minder verwaaien en worden andere gewassen zoals afrikaantjes bij de lelies geplant die aaltjes uit de buurt houden.