Belg opnieuw voor rechter voor dodelijke overval op Koert Elders

De 30-jarige Fidan J. uit Borgerhout (België) moet zes jaar na de fatale overval in Gees, waarbij de 69-jarige Koert Elders om het leven kwam, opnieuw hiervoor voor de rechtbank in Assen verschijnen. Het is maar de vraag of de man verschijnt. Op de laatste inleidende zittingen verscheen hij niet, hij was toen spoorloos.

J. stond in 2018 al eens met drie medeverdachten voor de lugubere woningoverval, die plaats vond op 30 juni 2016, voor de rechters in Assen. Zijn drie maten kregen voor de gekwalificeerde doodslag celstraffen tot twaalf jaar opgelegd. Dat is minder dan de tot vijftien jaar zoals was geëist. Er waren volgens de rechters vormfouten gemaakt en dat leidde tot strafvermindering. De toen 25-jarige J. werd niet veroordeeld, ondanks de eis van twaalf jaar voor het op uitkijk staan. De rechtbank voelde zich in zijn zaak misleid, omdat de officier van justitie doelbewust een valse verklaring van een getuige in het dossier had gestopt. J. zat vier maanden in voorarrest en kwam direct vrij.

Huiswerk overdoen

Het Openbaar Ministerie (OM) ging hiertegen in hoger beroep. Het hof was het in de zaak van J. niet met de beslissing van de rechtbank in Assen eens. De hogere rechter besliste in juli 2019 dat er één vormfout was gemaakt, doordat het gewraakte verhoor niet is opgenomen, maar dit had verder geen gevolgen voor de verdachten. Het hof wees de zaak terug naar de rechtbank in Assen, omdat die hierover een nieuw oordeel moeten vellen. Een mededader uit Amsterdam werd in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De twee andere daders uit België gingen door tot de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland en daar bleven hun straffen staan op 10 en 13 jaar cel.

'Zeer ernstig misdrijf'