Onderscheiding voor landbouwer Kees Huizinga in Oekraïne

Landbouwer Kees Huizinga is onderscheiden met de GFN Kleckner Global Farm Leader Award. De Drentse boer die een grote boerderij bezit onder Kiev in Oekraïne, wordt geroemd om zijn niet aflatende inzet om de wereld te wijzen op wat er in Oekraïne gebeurt en hoe de oorlog de voedselzekerheid in de wereld beïnvloedt.

Het Global Farmer Network (GFN) is een internationale belangengroep die de stem van boeren versterkt bij het bevorderen van onder meer handel, technologie, voedselzekerheid en duurzame landbouw. Volgens het netwerk vertelde Huizinga dit jaar het echte verhaal over de grimmige realiteit van oorlog, de dreigende voedselcrisis en landbouw in een oorlogsgebied.

Huizinga is al twintig jaar actief in Oekraïne. Op zijn boerderij verbouwt hij uien, wortelen, tarwe, gerst, koolzaad, suikerbieten, maïs, zonnebloemen en bonen. Daarnaast heeft hij ook vee. Volgens het GFN heeft hij in die periode zijn werkervaringen in het land altijd gedeeld met bezoekers en boeren uit Oekraïne en het buitenland. Maar sinds de invasie is hij vooral bekend geworden dankzij zijn updates over de situatie in het land.