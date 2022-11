Vier mensen uit woning gered in Emmen na koolmonoxidevergiftiging

Vier mensen zijn vanavond gered uit een woning in Emmen na een koolmonoxidemelding. Drie van hen raakten onwel en werden op een brancard naar buiten gebracht, een vierde kon zelf naar buiten lopen.

Even na 22.00 uur werd de brandweer opgeroepen na een koolmonoxidemelding in een woning aan de Boskamp in Emmen. Ook drie ambulances kwamen naar de woning en het mobiel medisch team werd opgeroepen.