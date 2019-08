Gemeentebelangen: Er is helemaal geen sprake van een geheime bijeenkomst

Ze reageert daarmee op de suggestie van coalitiepartner Progressief Westerveld dat er in het geheim met de rest van de raad is gesproken over de crisis binnen het college sinds het opstappen van wethouder Wilfried de Jong.Progressief Westerveld heeft naar aanleiding van een bericht in de media een raadsvergadering aangevraagd en gekregen. Vanavond zal deze worden gehouden.Interim fractievoorzitter Hans de la Mar van Progressief Westerveld wil opheldering van de gemeenteraad over deze 'geheime' bijeenkomst zonder zijn partij. "Er stond in de krant dat er een geheime vergadering is geweest. Daar willen wij alles over weten. En we willen weten of daarin ook gesproken is over onze kandidaat-wethouder. En of onze kandidaat bij voorkeur al geen steun zou krijgen."Deze kandidaat-wethouder was de fractievoorzitter van de partij, Michiel van de Kasteelen. Maar hij is nooit officieel voorgedragen. Van de Kasteelen heeft zich inmiddels teruggetrokken. Bovendien heeft hij vanwege gezondheidsproblemen zijn functie even neergelegd.De la Mar is nu tijdelijk de fractievoorzitter van Progressief Westerveld. Een samenwerking van D66 en GroenLinks.De la Mar wil dat er in de openbaarheid gesproken wordt over de kwestie.Maar wat als er wel een geheime bijeenkomst is geweest? "Als dit waar is, dan hebben we een heel groot probleem met elkaar. Wij willen duidelijkheid. Ik vind dat de anderen ook maar in het openbaar moeten zeggen wat er is gebeurd. Ik vind dit te serieus om anders af te doen."Fractievoorzitter Janny Mones van Gemeentebelangen snapt niets van de achterdocht van Progressief Westerveld. "Er is nooit een geheime bijeenkomst geweest. Er is een bijeenkomst geweest om de gemeenteraad te informeren en te melden dat we er niet uit komen. Progressief Westerveld wilde zelf radiostilte en over de crisis niets meer zeggen. Wie moeten we dan uitnodigen?"Inmiddels worden er geen gesprekken meer gevoerd tussen de drie partijen. Er is een impasse en een vertrouwensbreuk. En een gesprek komt er voorlopig ook niet volgens De la Mar van Progressief Westerveld. "Dit is heel erg jammer. Er zijn genoeg zaken die geregeld moeten worden. We willen eerst een gesprek met de raad. Tot die tijd doen we niks en zeggen we ook niks over de rol van een informateur."Die informateur moet er komen om te kijken of er nog voldoende vertrouwen is om met drie partijen door te gaan in het college van Westerveld. Gisteren werd bekend gemaakt dat hoogleraar Bestuursrecht, Michiel Herweijer, deze taak op zich neemt.Voor fractievoorzitter Geke Kiers van DSSW-SW staat één ding voorop. En dat is een stabiel college. En als er geen basis is voor een stabiel college, dan moet de boel maar op de kop.Kiers is verbaasd over de ingelaste raadsvergadering. Ze wil er niet te veel over kwijt. "Ik zal er morgen op antwoorden in de raad. Ze vragen het in het openbaar. Het lijkt mij correct dat ik dat morgen ook doe."En dan is het aan de informateur om gesprekken te voeren met partijen om te kijken of er een oplossing is, zo zegt Kiers. "In principe is alles gezegd. En daarom kiezen we er voor om iemand van buiten te vragen hier op door te praten. Nieuwe gesprekken plannen over hetzelfde heeft geen zin."