Hoogleraar Michiel Herweijer buigt zich over crisis in college Westerveld

Sinds wethouder Wilfried de Jong van Progressief Westerveld is opgestapt, is het hommeles. De Jong kon zich niet vinden in het beleid van zijn eigen fractie. En dan met name in het bollendossier. De partij wilde te snel zaken als spuitvrije zones regelen, zonder dat duidelijk was welke consequenties dit heeft voor de gemeente en de boeren.Progressief Westerveld is op zoek gegaan naar een opvolger voor De Jong, maar heeft officieel geen opvolger voorgedragen. Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen werd binnen de partij gezien als de nieuwe wethouder.Ondertussen zijn de verhoudingen in het college in Westerveld zo verslechterd dat de twee coalitiepartijen, DSSW-SW en Gemeentebelangen, het vertrouwen hebben opgezegd in de samenwerking met Progressief Westerveld.Herweijer moet nu kijken of er grond is om verder te gaan in de huidige coalitie met drie partijen. Is er nog basis voor vertrouwen en een stabiel college? Daar moet hij een antwoord op zien te vinden. Overigens praten de collegepartijen al een tijdje niet meer met elkaar.Michiel Herweijer houdt zich al jaren bezig met gemeenten en de provincie. Ook de gemeentelijke herindeling in Nederland heeft zijn aandacht. Herweijer was jarenlang directeur van de Noordelijke Rekenkamer. Sinds begin dit jaar is hij dat niet meer.Wanneer de gesprekken beginnen is niet duidelijk. Ook de termijn waarbinnen een antwoord op de vertrouwensvraag moet liggen, is niet duidelijk.