Erwin Java volgend jaar op tournee met Cuby + Blizzards-materiaal: 'Begon weer te leven'

Nyhoff is geen kopie van Muskee

Dat Erwin Nyhoff vorig jaar voor het theaterspektakel in de huid zou kruipen van Harry Muskee, vond Java eigenlijk helemaal niet spannend. Hij hoefde er niet aan te wennen dat iemand anders zijn grote vriend Harry speelde. "Erwin ging er zo enthousiast in mee. En het beviel mij wel dat hij zei: 'Jeetje, ik had niet gedacht dat de muziek van C+B zo goed was'. Ik vond het mooi dat hij de muziek totaal niet onderschatte", zegt Java.

Bovendien moest Nyhoff ook geen kopie worden van Muskee. "Harry was bijvoorbeeld groot fan van John Lee Hooker, maar hij gaf er z'n eigen draai aan", weet Java. C+B bracht in 2003 een album uit met covers van blueslegende Hooker.

Geen andere oud-Blizzards

De Drentse gitarist overwoog niet om andere oud-Blizzards bij de nieuwe theatertournee te betrekken. "Dat verhaal was eigenlijk over nadat het project met Waylon niet doorging", schetst Java. "Dus dat idee heb ik toen losgelaten. Bij de theaterreeks en op het festival in Grolloo hebben we met de Travel Party-band en Erwin Nyhoff een goede prestatie neergezet, dus ik zag geen reden om dat te veranderen."

Meer dan alleen hits

Hoewel de show nog in elkaar gezet moet worden, kan Java al wel vast verklappen dat er niet alleen maar Cuby-hits worden gespeeld. Natuurlijk, klassiekers als Window of my eyes en Somebody will know someday zullen vast voorbijkomen, maar Java kijkt verder dan alleen de 'geijkte' nummers.

"Ik houd niet alleen aan het oude repertoire vast, maar ik zoek ook wat nummers vanaf 1986." Dat is het jaar waarin Java in de band van Muskee kwam te spelen. Tijdens de tour zullen dus ook liedjes uit de solocarrière van Muskee gespeeld worden.