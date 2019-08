Na 61 jaar is Janny Douwes het corso van Eelde nog lang niet zat

En niet alleen Douwes, haar hele familie heeft er last van. "Als meisje van tien ging ik met mijn ouders mee en prikte ik de spelden door de dahlia's zodat de bouwers ze zo op de wagen konden prikken", weet Douwes nog precies. "En zo raak je er mee besmet en dat gaat nooit meer over."Ze heeft in al die 61 jaar ook nog nooit een editie overgeslagen. Vakanties worden zelfs om het corso heen gepland. "Tijdens mijn zwangerschappen heb ik het wat rustiger aan gedaan. Een kind is in de zomer geboren dus ja dat was niet zo handig. Maar de week voor het corso is altijd de drukste week en toen ging het wel weer."Douwes is een wandelende encyclopedie wat betreft het bloemencorso, en dan vooral van haar eigen wijk. Ze weet nog precies wat bij welk jaar hoort en heeft overal wel een mooi verhaal bij. Ruim dertig jaar lang zit ze in de kostuums en de figuranten. "De mannen hadden een klein naai-atelier voor ons gemaakt vlakbij de wagen, mooi lampje erboven, en daar zaten we dan te naaien. Heel gezellig hoor!"En tijdens het corso ontfermde ze zich dan over de figuranten. Helpen aankleden, schminken, Douwes draaide nergens de hand voor om. Maar sinds een jaar of drie doet ze het wat rustiger aan. "Ik ben niet meer met de wagens aan het plakken en doen hoor. Ik ben inmiddels 71 jaar, ik ga er niet meer onder hangen." Toch zit ze niet stil. Douwes maakt foto's, verstuurt de nieuwsbrieven, plukt dahlia's en doet nog allerlei hand-en-spandiensten.Na al die jaren zijn er genoeg hoogtepunten, al was elk jaar mooi. "Als je de eerste en de ereprijs wint dan is dat wel speciaal. En win je die niet dan is het ook goed, dan hebben we met elkaar al die maanden zoveel gezelligheid en lol gehad. Dat is het meer dan waard", vertelt een stralende Douwes.Je zou verwachten dat ze na het corso, dat komend weekend is, in een zwart gat valt. Niets is minder waar. Lachend: "Nee hoor ik doe nog veel meer vrijwilligerswerk, ik ga zo weer door met wat anders".Voor al dat vrijwilligerswerk dat ze doet heeft Janny Douwes nog niet zo lang geleden een lintje gekregen.