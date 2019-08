Stekker uit Drentendag: ze hebben geen behoefte meer aan de cultuur van hun ouders

Voorzitter Jan Bruins zegt dat het gebrek aan nieuwe leden de oorzaak is van het besluit. "In 1989 waren nog twintig Drentse verenigingen in het land. Nu nog maar acht. Je kunt wel aanvoelen dat het steeds moeilijker wordt om voldoende mensen te krijgen en het voort te zetten", aldus Bruins.Bruins zegt dat het moeilijk is om jonge mensen enthousiast te krijgen. "Ze hebben geen behoefte meer aan de cultuur van hun ouders", begint Bruins zijn relaas. "Jongelui gaan nu studeren en wonen in de stad. Er is van alles te doen."Dat was vroeger wel anders. "Toen de verenigingen werden opgericht had je geen televisie en had je niet de mogelijkheden die er nu zijn. Nu is het even met de telefoon ‘whatsappen’ en dat soort dingen. Ze zijn hartstikke druk."Uiteindelijk moest worden vastgesteld dat het financieel niet meer kon, zegt Bruins. Zo was er drie keer geld tekort. De eerste twee keer kon dat worden opgevangen met subsidies, maar de derde keer hebben ze die niet eens meer aangevraagd. De opheffing van de Enschedese vereniging Enschede was vooral een aderlating. "Die kwam met 25 procent van de deelnemers."De laatste editie van de Drentendag, met onder meer gedichten, verhalen en muziek, wordt op 28 september gehouden.