Politie raadt herdenking voor dode man speeltuinzaak af

Volgens de politie kan het leggen van bloemen op die plek voor extra commotie zorgen in de wijk. Bovendien zouden de nabestaanden van de 32-jarige man niet op een dergelijke herdenking zitten te wachten."We hebben gisteren over het initiatief gehoord en we hebben deze mensen gevraagd om de herdenking uit te stellen. In overleg met de politie en de gemeente kan er misschien op een later moment op een andere plek wel een herdenking plaats vinden", aldus politiewoordvoerder Ernest Zinsmeijer.Bianca Dexter uit Assen is een van de initiatiefnemers van de herdenking. Ze vindt het jammer dat de herdenking vandaag niet doorgaat. "In mijn ogen is Martin om het leven gekomen door zinloos geweld. Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik ben echt geshockeerd."Dexter kent Martin via haar ex-vriend die goed bevriend was met hem. "Ik begrijp de reactie wel van de politie en de gemeente. De mensen daar in de buurt denken misschien wel dat hij een pedo was en we willen echt geen escalaties. Dat is niet de bedoeling", aldus Dexter.Het plan is nu om op een later moment de herdenking te organiseren. "Als er wat meer duidelijkheid is over wat er is gebeurd gaan we Martin alsnog herdenken. Hij verdient dat hij wordt geëerd."Afgelopen zaterdag kreeg de politie een melding binnen van een mogelijk zedendelict, waarbij de 32-jarige man betrokken zou zijn. De vader van het meisje en vier anderen zouden de man tegen hebben gehouden toen die weg wilde rijden op de fiets. Toen de politie arriveerde was de man inmiddels overleden.De vijf mannen werden zondagavond vrijgelaten omdat er volgens de politie geen sprake is geweest van mishandeling. De mannen worden nog wel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man.De recherche onderzoekt nog of er inderdaad een zedendelict heeft plaatsgevonden en of de man daarbij betrokken was. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de precieze doodsoorzaak van de man. Een patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut verricht sectie op het lichaam van de man.