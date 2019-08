Ruil- en Weggeefwinkel Assen wacht met smart op geld

Ondertussen blijven de dozen met klein huisraad en kleding nog even ingepakt staan. "Eerst even zien hoe dit afloopt", zegt Antje Knol, de vrouw die vier jaar geleden het voortouw nam van de winkel, om de minder bedeelden tegemoet te komen. Ondertussen zit ze met de hele handel op de vierde locatie in Assen."We hadden het liefst voor de vakantie al duidelijkheid gehad, maar helaas lukte dat niet. En toch moesten we al verhuizen, want onze oude plek - de Vredeveldseschool, red - die gaat plat in verband met nieuwbouw daar van appartementen. Wachten kon dus niet", vertelt Ad Knol.Hij heeft gehoord van de ambtenaar dat het college van burgemeester en wethouders vandaag weer voor het eerst bij elkaar zitten sinds de vakantieperiode, "en de bedoeling is dat ons subsidieverzoek dan ook besproken wordt. In elk geval staat er voor ons morgenmiddag een afspraak op het stadhuis", aldus Knol. "Maar we blijven positief, en we gaan hoe dan ook door."Dagen zijn ze in de weer geweest om alle spullen uit hun oude onderkomen in te pakken in dozen en kratten, en die over te brengen naar hun nieuwe plek aan de Zadelmakerstraat, in het bedrijfsgebouw van BuysRogge waar nog een ruimte leegstond. "Het is het bedrijf van de echtgenoot van één van onze vrijwilligsters, zodoende komen we hier op het industrieterrein bij Marsdijk terecht."Ze leiden al sinds het begin van hun winkel een nomadenbestaan, de Stichting Wij Ruilen en Geven Weg in Assen. Ze zitten in de vier jaar tijd dat de winkel bestaat nu op de vierde plek. "Ik begon in het vroegere Mercuriustheater, ben daar een keer intern verhuisd. Toen dat gebouw gesloopt ging worden, gingen we naar de school in Assen-Oost, en nu weer naar Marsdijk. Zo blijven we bezig, maar ik ben er best wel trots op dat we na vier jaar er nog zijn", vertelt Antje.Het principe van de winkel zit 'm in de naam. Het gaat om ruilhandel. "Mensen die even krap bij kas zitten kunnen bijvoorbeeld een pak rijst inbrengen, en in ruil daarvoor mogen ze wat klein huisraad en enkele stukken kleding uitzoeken. En de levensmiddelen verzamelen we voor de mensen die voedselpakketten krijgen, die net niet voor de voedselbank in aanmerking komen."Volgens initiatiefneemster Antje Knol vervult de winkel een belangrijke rol in Assen. "We hebben 4400 leden op Facebook, en wekelijks komen hier toch zo'n 100 tot 150 mensen langs, om iets te ruilen, omdat ze even geen geld hebben." Volgens Ad Knol bespaart de Ruil- en Weggeefwinkel de gemeente juist geld. "Anders kloppen de mensen aan bij de gemeente, dat kost ze veel meer geld."De Ruil- en Weggeefwinkel kreeg de eerste paar jaar geld van de Stichting STILA, die maatschappelijke projecten ondersteunt in Assen. "Maar in principe is dat geld niet bedoeld voor huur, gas en licht, dus we hebben geluk dat we de eerste paar jaar daar konden aankloppen. Nu hopen we dat de gemeente in dat financiële gat wil springen", aldus Ad Knol.Als Stichting Wij Ruilen en Geven Weg luidden ze maanden geleden al de noodklok. Ze klopten uiteindelijk aan bij politiek Assen. Dat leidde er voor de zomer toe dat ze een tijdelijk overbruggingskrediet kregen van de gemeente na een motie van de VVD.