Afgetreden wethouder Steenbergen terug als raadslid

Het bestuur van Gemeentebelangen is blij dat Steenbergen behouden blijft voor de partij. Woordvoerder Menno van Rij: "Voor ons zit er een mooie samenwerking in. Iedereen heeft er vertrouwen in. We zijn er blij mee dat we zijn ervaring van 21 jaar in de politiek kunnen gebruiken."De nieuwe rol van Steenbergen is opmerkelijk, want hij trad als wethouder van financiën af op aandringen van zijn eigen partij. De partij raakte er zelfs diep verdeeld door. Van Rij: "Bij Steenbergen was de situatie zo dat zijn positie in de raad heel precair werd. Voor de toekomst van hemzelf en van de partij was het daarom beter op te stappen."Steenbergen laat in een persbericht weten dat hij de afgelopen periode gesprekken met alle fractieleden heeft gevoerd om te kijken of er een basis is om in de fractie terug te keren. "We hebben duidelijke afspraken gemaakt. Mijn rol zal vooral op de achtergrond zijn. Ik ben er blij mee dat ik op deze wijze weer mijn bijdrage weer kan leveren."Wat Van Rij betreft is er niets dat de nieuwe rol van Steenbergen in de weg staat. Eén van de eerste taken die Steenbergen krijgt binnen de fractie is het begeleiden van de nieuwe fractievoorzitter Ina Prins. Jacob van der Heide was tot nu toe fractievoorzitter.