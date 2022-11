Zoeter of zachter en niet meer zo groot, maar voor eeuwig is de pepernoot

In vroegere jaren vlogen de pepernoten je in Sinterklaastijd letterlijk om de oren, maar dat gebeurt nauwelijks nog. Het werpen van pepernoten is verleden tijd, ze zitten tegenwoordig veelal in zakjes.

Waarom is dat en is die pepernoot nog wel even lekker als voorheen? Die vraag kwam binnen bij de rubriek Zoek Het Uit van RTV Drenthe.

Dat de pepernoten tegenwoordig in plastic zijn verpakt heeft alles te maken met corona. Gezondheidsdienst GGD adviseerde vorig jaar de lekkernij in zakjes uit te delen aan de kinderen. "Het gegraai in grote zakken en het uitdelen van snoep via de handen zorgt ervoor dat je sneller in contact komt met virussen en dus corona kan krijgen. En we willen voorkomen dat infectieziekten zich kunnen verspreiden", liet een woordvoerder toen weten. Zou hiermee een einde komen aan het strooien van pepernoten?