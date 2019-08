Vrouw uit Meppel opgepakt voor betrokkenheid moord Halil Erol

Halil Erol uit Steenwijk verdween op zaterdag 6 februari 2010. Een maand later werd zijn auto brandend aangetroffen in Haren, zonder kenteken. In Eesveen en Wanneperveen werden later dat jaar en in 2013 lichaamsdelen van Erol in zakken teruggevonden. Zijn handen en hoofd zijn nooit gevonden.De vrouw uit Meppel is niet de enige die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Erol. Zo zit haar plaatsgenoot, de ex-tbs'er Matthias M., ook nog vast. Hij werd in juli aangehouden en zit momenteel in voorarrest . Of er een link is tussen de plaatsgenoten wil de politie niet zeggen. Daarnaast blijft de Haarlemse ex-vrouw van Erol ook in beeld bij de politie. De in juni vrijgelaten vrouw is vrij, maar blijft verdachte in de zaak.De toekomst zal uitwijzen of het bij de drie blijft. "De politie sluit meer aanhoudingen niet uit", zegt politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen.In de uitzending van Opsporing Verzocht zal vanavond aandacht worden besteed aan dit onderzoek. Daarbij worden onder meer nieuwe beelden getoond van de zakken waarin de lichaamsdelen van Erol in zowel 2010 als 2013 werden aangetroffen.De politie vroeg deze zomer nogmaals om tips over de speciale zakken waarin de ledematen zijn teruggevonden. Een aantal van de binnengekomen tips waren 'heel bruikbaar'. De politie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.