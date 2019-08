Drentse F16-piloot knalt aankomende weken door Drents luchtruim

Matthew, die vanwege zijn werkzaamheden voor defensie niet met achternaam genoemd mag worden, wordt tijdens de Fighter Weapons Instructor Training opgeleid om te werken met specialistische systemen. Hij vliegt vanaf de vliegbasis in Leeuwarden."Boven Drenthe oefenen we vooral het aanvallen van gronddoelen. Het eerste deel van de cursus hebben we boven zee getraind, tegen luchtdreiging", legt Matthew uit. "Nu schakelen we dus over op gronddreiging en het uitschakelen van gronddoelen. Dat doen we in samenwerking met de landmacht, dus er zal ook landmacht rondrijden in Drenthe."De oefeningen in Drenthe vinden vooral plaats tussen Emmen, Schoonoord en Hoogeveen. Matthew: "We bestrijken al gauw een groot gebied. Als we een doel in Emmen moeten uitschakelen, dan beginnen we al in Hoogeveen." De oefeningen kunnen gepaard gaan met flink wat lawaai."We vliegen voornamelijk redelijk hoog, maar op die hoogtes zal men ons ook horen. We moeten ook laagvliegen om te trainen dat we te maken hebben met een hele hoge dreiging of omdat het weer daar aanleiding toe geeft."De piloot zelf wil het geen overlast noemen. Het geluid zorgde ervoor dat hij enthousiast werd voor het vak. "Ik ben bij dit bedrijf begonnen omdat ik zo'n vliegtuig over de camping in Hardenberg zag komen. Iemand die recht onder het vliegpad woont zal het geluid misschien als storend ervaren. We proberen het tot een minimum te beperken, maar we moeten trainen."Grote aantallen vliegtuigen oefenen iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur en 's middags tussen 14.00 en 16.00 uur. Naast Drenthe wordt er geoefend boven Twente en Friesland.