Ganzenmarkt Coevorden: Jill Zwaneveld (11) is de nieuwe Miss Ganzenhoedster

Het ganzen drijven is niet meer van deze tijd, liet de organisatie eerder al weten . Dat zullen we dus niet meer terugzien. Door vogelgriep waren ganzen vorig jaar alleen in houten vorm aan winkelwagentjes te zien. Dit jaar is vogelgriep weer de reden dat de vogels er niet bij zijn. Anders had de organisatie de ganzen op een diervriendelijke manier in een afrastering op de markt willen tonen.