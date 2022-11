Auto- en schuurbrand in Emmen vermoedelijk aangestoken

Op dit moment doet de politie sporen- en buurtonderzoek aan de Halvemaanweg in Emmen en roept getuigen op zich te melden. De politie zegt dat het hier mogelijk gaat om brandstichting. Het sporen- en buurtonderzoek zou dat moeten uitwijzen.

Vannacht brak er brand uit in een geparkeerde auto. De vuurzee sloeg vervolgens over naar een met riet bedekte schuur. De auto en schuur gingen verloren, maar de brandweer heeft weten te voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning. Er is dan ook niemand gewond geraakt.