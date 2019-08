Ploggers gezocht in De Wolden en Hoogeveen

In de laatste week van september hoopt initiatiefnemer Peter Berendse uit Ruinen een zo groot mogelijk gebied op te ruimen. Hij ergert zich aan de grote hoeveelheid zwerfafval en wil er met het ploggen iets aan te doen.Berendse zei bij de eerste plog-actie dit voorjaar: "Het is onvoorstelbaar wat mensen allemaal uit de auto gooien. Verpakkingen en van alles en nog wat. Een stukje kauwgum doet er al twintig jaar over voor het is verteerd. En aluminiumblikjes verteren nooit. We zijn zo druk bezig om de oceanen schoon te krijgen. Dan moet je bij de bron beginnen." Tijdens die actie hebben 200 mensen ruim 100 zakken vol zwerfafval weggebracht.Je kan meedoen op je eigen manier, je mag hardlopen, fietsen, wandelen, de hond uitlaten, als je maar buiten en in beweging bent. Meld je aan als groep of als particulier voor 6 september via: ploggenindrenthe@gmail.com. Vermeld in de mail: contactpersoon met telefoonnummer, aantal deelnemers en welke dag tussen 23 en 29 september wordt geplogd. Vermeld ook het adres, want de gemeente levert het benodigde materiaal (werkhandschoen, zakken en veiligheidsvestjes) en haalt het verzamelde afval op.