Zestien dode koeien gevonden bij agrarisch bedrijf in Hooghalen

Bij een agrarisch bedrijf in Hooghalen zijn vannacht zestien dode koeien gevonden. Wat er precies is gebeurd aan de Beilerweg is nog niet duidelijk, maar het zou gaan om een probleem met de stroomvoorziening.

De bewoner van de boerderij hoorde 's nachts lawaai van zijn dieren, waarop hij besloot uit bed te gaan. Toen hij vervolgens bij de stal aankwam, bleek zijn bezorgdheid niet onterecht te zijn.

De boer - die in totaal over 85 koeien beschikt - zou in eerste instantie op vier dode koeien zijn gestuit, maar terwijl hij de stal inliep vielen er nog meer koeien om. Eén voor één zakte het vee door de hoeven. Volgens een elektricien die langs is geweest, heeft de agrariër zelf 'geluk gehad'.

NVWA stuurt inspecteurs

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) noemt de gebeurtenis in Hooghalen 'heftig'. "Voor zover wij weten is er kortsluiting ontstaan in het mestschuifsysteem en hierdoor zijn er zestien koeien geëlektrocuteerd. Dat is heel heftig voor de dieren en de veehouder. Omdat het een ingrijpende gebeurtenis is, zijn twee inspecteurs van de NVWA onderweg naar het bedrijf om te kijken hoe het met de veehouder en de rest van de dieren gaat", laat een woordvoerder van de NVWA weten.

'Niet onze verantwoordelijkheid'