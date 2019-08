PvdA: Kwaliteit gemeentebestuur Hoogeveen is in het geding

Voor de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Hoogeveen is het menens. De partij maakt zich zorgen over de kwaliteit van het gemeentebestuur. Daarom wil fractievoorzitter Inge Oosting met spoed opheldering van het college hoe Erwin Slomp, volgens de partij de wethouder met de minste ervaring, drie weken lang als enige van het college aan het werk was.

In die periode zette hij het IJZ-project on hold, nadat hem bekend werd dat de kosten voor de bouw van de ijsbaan en zwembad zestig procent hoger uitvielen dan gepland. Daarnaast moest Slomp in zijn eentje de meerjarenbegroting presenteren.Volgens de PvdA is er sprake van een ongewenste bestuurlijke situatie. "Het getuigt naar ons idee niet van collegiaal bestuur om deze wethouder, tenslotte ook nog de meest onervaren wethouder, drie weken in z’n eentje te laten worstelen met deze twee zeer beladen maatschappelijke en politieke thema’s."Vragen en opmerkingen over het vakantierooster van het college, werden volgens de partij de afgelopen week scherp gepareerd. "De PvdA kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit gedrag zo langzamerhand een patroon begint te worden. Terwijl lang en breed is gewaarschuwd over de risico’s met betrekking tot IJZ, lijkt het college daarop volstrekt niet aanspreekbaar. Stevige termen van het college samen met een aanvallende houding, zoals op het Rekenkamerrapport, worden daarbij niet geschuwd. Patronen als deze, bepalen de kwaliteit van bestuur."Oosting wil van het college uitleg hoe Slomp drie weken lang alleen als wethouder aan het werk kon zijn. Daarnaast wil de fractievoorzitter onder meer weten hoe het kan dat Slomp in zijn eentje de begroting moest presenteren. Ook moet het college volgens haar ingaan op de aanbestedingsuitslag van het ijsbaanproject.De PvdA wil binnen zeven dagen antwoord, een veel kortere periode dan hier normaal voor staat. De partij vindt dat de maatschappelijke druk, de politieke gevoeligheid en de financiële situatie in Hoogeveen genoeg reden zijn om dit te vragen van het college.