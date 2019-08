Lintje voor Egbert Huiting: verbindende schakel van Gasselternijveenschemond

Huiting kreeg de onderscheiding uitgereikt in het dorpshuis bij zijn afscheid als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond. De koninklijke versierselen werden opgespeld door waarnemend burgemeester Ton Baas van Aa en Hunze.Huiting was sinds 1996 betrokken bij de Vereniging Dorpsbelangen, waarvan 22 jaar als voorzitter. Hij was initiatiefnemer van meerdere projecten in het dorp, waaronder het Dorps Energie Plan . Daarmee wilde Gasselternijveenschemond energie-neutraal worden, maar dan wel zonder windmolens. Egbert Huiting wordt gezien als de verbindende schakel in het dorp.Huiting was betrokken bij allerlei activiteiten in en rond zijn woonplaats. Zo was hij van 2000 tot 2008 lid van de deelgebiedscommissie van het herinrichtingsproject rond de Hunze. In 2012 stond hij mede aan de basis van ECO-Oostermoer, een coöperatie die zich inzet voor leefbaarheid en duurzaamheid in het gebied. Daar kwam uiteindelijk het bewonersinitiatief Eco Oostermoer Verbindt uit voort, dat zich inzet voor glasvezel in het gebied. Huiting werd er voorzitter van.Egbert Huiting streed de laatste jaren als voorzitter van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond ook fel tegen de dubbele rij windmolens bij het dorp van windpark Oostermoer. Die strijd heeft de dorpsvereniging verloren en voor Huiting was dat verlies de mede aanleiding om ermee te stoppen.