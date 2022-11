Grijpers zetten tanden in huizen aan de Delft in Assen

Plan herbouw in de maak

Op de plek van gesloopte woningen bouwt Actium nieuwe huurhuizen terug. Hoeveel dat er zijn is nog onbekend, want de concrete plannen voor herbouw zijn nog in de maak.

De woningcorporatie verwacht hier in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid over te hebben. Ook kan Actium nog niet aangeven wanneer ze start met nieuwbouw.

Nieuwe wijkvisie

De gemeente is ondertussen bezig met een wijkvernieuwingsplan voor de Lariks, in overleg met Actium. De oude wijkvisie dateert van 2013. Met name in de gebieden Lariks West en Oost zijn grote veranderingen op komst, aldus de gemeente. Zo pakt Actium een groot deel van haar woningbezit aan, zoals nu de sloop en nieuwbouw aan de Delft, Aar en Stroom. De gemeente moet straten, pleinen en riolering vervangen.

Verder is de gemeente sinds 2018 bezig met de aardgasvrije proeftuin rond de Beek en omliggende straten, waarvoor Assen 4,6 miljoen euro rijkssubsidie kreeg. Daarbij is het streven is dat ruim vierhonderd huizen in Lariks West op een collectief warmtenet worden aangesloten. Eén van de opties die is onderzocht, is aanvoer van verwarmd water vanuit de Vaart.

Budget overschreden

Voor het actualiseren van de zogeheten wijkvisie voor de Lariks en het opstellen van een wijkvernieuwingsvoorstel had de raad twee jaar geleden 150.000 euro beschikbaar gesteld. Maar het budget is met ruim 50.000 euro overschreden, omdat de klus meer tijd vergde, onder meer door corona, zo geeft het college van burgemeester en wethouders aan.