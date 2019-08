Doodsoorzaak zedenverdachte speeltuin Assen blijft onduidelijk

Het is niet duidelijk hoe de 32-jarige man uit Assen zaterdag in een speeltuin in de Asser wijk Peelo om het leven is gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn er wel voldoende feiten die wijzen op een zedenmisdrijf, waarbij de overledene betrokken was.

Het NFI heeft sectie op het lichaam van de Assenaar verricht. "Uit de eerste bevindingen is geen direct zekere doodsoorzaak vast te stellen", meldt het OM. De overige onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend. Dit kan nog enige tijd duren.Volgens het OM zijn uit het politieonderzoek voldoende feiten bekend geworden die wijzen op een zedenmisdrijf in de speeltuin waar de overledene bij betrokken was. "Vanwege de privacy van betrokkenen doen wij verder slechts beperkt mededelingen over dit lopende onderzoek", aldus het OM.De vijf mannen, die eerder waren aangehouden, zijn inmiddels in vrijheid gesteld . Zij blijven vooralsnog verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man.Een aantal Assenaren wilde vandaag een een herdenking houden voor de 32-jarige man die omkwam in de speeltuin. Deze herdenking gaat niet door, nadat de politie had gevraagd dit niet te doen vanwege de extra commotie die hierdoor zou kunnen ontstaan in de wijk.