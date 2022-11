Tien jaar cel geëist voor dodelijke woningoverval in 2016

Voor zijn rol in de dodelijke woningoverval op 30 juni 2016 in Gees heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen de 30-jarige Fidan J. uit België een celstraf van tien jaar geëist. Het OM vindt diefstal met geweld met de dood tot gevolg bewezen.

J. is de laatste van de vier mannen die terechtstaan voor de gruwelijke overval, waarbij de 69-jarige Koert Elders om het leven kwam. Drie anderen (twee Belgen en een man uit Amsterdam) kregen destijds tot dertien jaar cel opgelegd. De Amsterdammer kreeg als enige naast tien jaar celstraf ook tbs met dwangverpleging opgelegd.

De rechtbank in Assen voelde zich in 2018 in de zaak van J. misleid, omdat de officier van justitie doelbewust een valse verklaring van een getuige in het dossier had gestopt. In 2019 oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden dat die fout geen gevolgen had voor de verdachten en besliste dat de rechtbank opnieuw een beslissing moest nemen.

Man verscheen niet

Dat is de reden dat zes jaar na de brute overval op Elders en zijn vrouw de inmiddels 30-jarige opnieuw voor de rechtbank in Assen moest verschijnen. De man kwam alleen niet opdagen. Zijn advocaat wel. Die mocht en kon niet zeggen waar haar cliënt verbleef. Zij was wel gemachtigd om voor hem het woord voeren, zei de raadsvrouw. De familie van de slachtoffers en ook de toenmalige partner van Elders verschenen wel. Zij waren diep geraakt door de afwezigheid van J.

'Ik had hem persoonlijk willen toespreken'

"Jammer dat hij niet aanwezig is. Ik had hem persoonlijk willen aanspreken op het leed dat hij heeft aangericht. Hij verschijnt niet eens. Hoe laf kun je zijn", zei de partner van Elders. Beiden werden die nacht van 30 juni 2016 in hun slaap overvallen. Ze zag drie mannen die haar en Elders vastbonden met elektriciteitsdraad. Elders werd voor haar ogen gruwelijk mishandeld.

"Hij kwam op mijn verjaardag op een onmenselijke wijze om het leven. Een beestachtige overval, een moordpartij. Ik moet nu de wrange vruchten plukken van dit zinloos gebeuren", vertelde de vrouw in haar slachtofferverklaring. Volgens de officier van justitie waren de mannen doelbewust naar Gees afgereisd, omdat zij kennelijk de wetenschap hadden van de kluizen in de woning.

Tonnen aan geld

Er werd een grootschalig politieonderzoek opgestart, waarbij contacten werden gelegd met teams die onderzoek deden naar vergelijkbare overvallen in Nes en De Schiphorst. Maar dat leverde geen resultaten op. DNA-sporen op een stuk tape waarmee Elders was vastgebonden leidden uiteindelijk naar de drie mannen die inmiddels zijn veroordeeld.

Twee van hen bekenden de overval. Ze wisten dat in de woning kluizen waren waarin een paar ton zou liggen, het huurgeld van recreatiewoningen die door Elders werden beheerd.

Nietsontziende mannen

De buit bestond uit 5.000 euro en wat sieraden. "Elders heeft gevochten voor wat hij waard was. Maar hij was geen partij voor deze nietsontziende mannen, die geldelijk gewin zonder scrupules boven het leven van een ander stelden", zei de officier van justitie. Die haalde aan dat J. vier dagen voor de overal in Gees ook betrokken was bij een inbraak in een autobedrijf in Arnhem.

De inbrekers waren uit op een kluis in dat pand. De inbraak werd vastgelegd op camerabeelden, waarop ook J. werd herkend. De auto, door J. in België gehuurd, werd vlak bij de inbraak geflitst.

Schreeuwen om uitleg

Camera's aan de Coevorderstraatweg in Geesbrug legden kort voor de overval in Gees twee voorbijrazende auto's vast. Een van de auto's lijkt volgens het OM erg op de wagen die door J. werd gehuurd. Daarnaast put het OM bewijs uit de telefoongegevens rondom de inbraak in Arnhem en de overval in Gees. De samenstelling van beide groepen lijkt daaruit nagenoeg identiek te zijn, zei de officier van justitie. Uit die telefoongegevens blijkt volgens het OM ook dat er met twee auto's naar Gees werd gereden.

"Er werd onderweg met elkaar gebeld en dat doe je niet als je bij elkaar in één auto zit. J. heeft altijd ontkend of beriep zich op zijn zwijgrecht. "Maar er zijn hoe dan ook wel omstandigheden die schreeuwen om uitleg", zei de officier van justitie.

Fors strafblad

Het OM heeft niet kunnen vaststellen wat exact de rol van J. was tijdens de woningoverval in Gees. Mogelijk stond hij op de uitkijk. Als medepleger van zogeheten gekwalificeerde doodslag (doden om de gewelddadige diefstal te verhullen), daarvoor vroeg het OM vrijspraak. Uit niets blijkt dat J. daar was om Elders te doden.

J. heeft met name in België een strafblad dat teruggaat naar 2008. Hij is zeker vijf keer veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie en drugsfeiten. In 2019 kreeg J. nog een celstraf van vijftig maanden opgelegd.

Een grotere jongen

"Een man die niet terugdeinst voor geweld", zei de officier van justitie. Een grotere jongen die anderen de gewelddadige kastanjes uit het vuur liet halen en daarbij zichzelf zoveel mogelijk buiten schot heeft proberen te houden. Zo denkt het OM over J.'s rol in Gees. De advocaat van J. bleef erbij dat het OM door onherstelbare vormfouten en misleiding geen eerlijk proces heeft gevoerd, ook al denkt het hof hier anders over. De bewijzen die door de officier van justitie zijn aangedragen zijn volgens haar gebaseerd op aannames.