Beleid gemeente sluit onvoldoende aan op interesses Asser jongeren

Het beleid van de gemeente Assen sluit niet genoeg aan op de interesses van Asser jongeren wat betreft voorzieningen en evenementen. Dat blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente.

Aan het onderzoek deden 583 jongeren uit Assen mee tussen de 12 en 23 jaar. Deelnemers komen uit de verschillende wijken van Assen. Meer dan de helft van hen zit op het voortgezet onderwijs.

Behoefte aan levendige binnenstad

Het onderzoek geeft onder meer een beeld van wat de jeugd in Assen belangrijk vindt en graag doet in zijn vrije tijd. Hieruit blijkt dat jongeren, vooral in de leeftijdsgroep tussen 15 en 23 jaar, behoefte hebben aan een 'levendige binnenstad' met uitgaans- en ontmoetingsgelegenheden. Zo willen ze een gevarieerd aanbod aan winkels, discotheken, clubs en horeca en activiteiten als feesten en evenementen.

Uit een serie van Omroep Assen en RTV Drenthe bleek al dat jongeren vinden dat er te weinig te doen is in Assen. Drie kwart van de deelnemers uit het onderzoek bevestigt dit beeld. Daarbij ervaart de helft van hen dat voorzieningen en activiteiten van de gemeente niet voldoende passen bij hun interesses. Voorbeelden van activiteiten die ze wel leuk vinden om te doen zijn airsoften, lasergamen, jumpstylen en gamen. Ook blijkt dat de meeste jongeren niet weten wat er allemaal te doen is in de stad.

Beperkte invloed

Volgens de rekenkamercommissie heeft de gemeente echter beperkte invloed om aan deze wensen te kunnen voldoen. Ook sportclubs, culturele instellingen, horeca en ondernemers spelen hierbij een belangrijke rol.

Op het gebied van sport-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen blijkt dat er wel voldoende aanbod is voor de jeugd. Ook zijn de meeste jongeren in Assen volgens het onderzoek tevreden met hun leven en geven ze aan zich te kunnen vermaken in hun vrije tijd.

Weinig initiatieven en gesprekken

Volgens de commissie krijgen gesprekken tussen jongeren en de gemeente zelden een vervolg. In het onderzoek staat dat jongeren niet structureel worden betrokken bij de plannen om in hun behoeftes te voorzien.

Ook weten jongeren niet wat de mogelijkheden zijn om zelf initiatieven te nemen en uit te voeren. De gemeente stelt hiervoor financiële ondersteuning ter beschikking via Mijn Buurt Assen en STILA, maar uit het onderzoek blijkt dat de jeugd helemaal niet op de hoogte is van deze mogelijkheden. Tegelijkertijd willen weinig jongeren zelf initiatief nemen of betrokken zijn bij de uitvoering. Ze vinden vooral dat de gemeente en ondernemers dat moeten doen.

Resultaten