Provincie restaureert grenspaal 160-I bij het Bargerveen

De restauratie is al jaren een wens van amateurhistoricus Herman Posthumus uit Emmen. Hij is dan ook blij dat er werk van gemaakt wordt. "Er is meer in de wereld dan grenspalen, maar ik vind het wel heel leuk dat het gebeurt."Tientallen grenspalen stonden er langs de grens van Nederland met Duitsland. Veel daarvan zijn inmiddels verdwenen en de palen die nog over zijn, verkeren vaak in slechte staat. Zo ook de meer dan honderd jaar oude grenspaal 160-I, aan de rand van het Bargerveen, tussen Zwartemeer en Nieuw-Schoonebeek.Om bij die grenspaal te komen, moet je wel precies weten waar 'ie staat. En zelfs als je het weet, dan nog is het een hele onderneming, dwars door de bosjes. Er loopt geen pad naartoe, maar ook daar gaat de provincie werk van maken. "Als de paal gerestaureerd is, komt er een pad vanuit het Bargerveen. Mensen die in het Bargerveen wandelen of fietsen kunnen de grenspaal dan beter bereiken en bekijken", zegt Sterre Brummel. Zij is beleidsadviseur Cultuurhistorie en Monumentenzorg bij de provincie Drenthe.De vier palen die nu ver boven de grond uit komen, zaten ooit in het veen en dienden als fundering. "Een heel bijzondere constructie, die je maar zelden tegenkomt: alleen in veengebieden", weet Herman Posthumus.Sterre Brummel vult aan: "Dat 'zwevende effect' blijft intact, omdat we dat cultuurhistorisch erg bijzonder vinden en het één van de laatste restanten is om te beleven hoe hoog het veen hier was."De eikenhouten fundering van grenspaal 160-I wordt vervangen door duurzaam hout, dat beter tegen weer en wind kan. De bakstenen worden hersteld en de grenspaal zelf, die van Bentheimer zandsteen is, blijft zoals 'ie is. "Juist ook om de sporen van de tijd te zien", zegt Brummel.Eind dit jaar wordt met de restauratie begonnen. Wanneer de paal klaar is, is nog niet bekend.De restauratie maakt onderdeel uit van het project Bargerveen-Schoonebeek. Dat project heeft als voornaamste doel om de grondwaterstand in het gebied te verhogen, want het Bargerveen loopt langzaam leeg. Daardoor klinkt de veengrond in en kan er geen veenmos meer groeien, wat betekent dat er geen nieuw veen gevormd kan worden.Sinds kort zijn nog een paar grenspalen provinciaal monument geworden. Herman Posthumus. "Ik heb goede hoop dat ook die in de originele toestand gerestaureerd worden." De provincie heeft daar vooralsnog geen concrete plannen voor.