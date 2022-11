Kampeerders Havelte niet blij dat gemeente de camping koopt

Regie pakken

"We willen de regie pakken in dit gebied", vervolgt Boonstra. "We zien door heel Drenthe en Westerveld dat er een combinatie is van recreatie en permanent wonen op dit soort parken. We kijken daarom naar wat het beste is voor de toekomst. In sommige gevallen is dat een definitieve woonbestemming. Dat geldt dus ook voor Havelte. Hier wordt al permanent gewoond op een aantal plekken. En Hesselte ligt gunstig ten opzichte van het centrum van Havelte. De meeste parken zijn omringd door natuur, als je om Hesselte heen kijkt zie je dat daar alleen maar woonwijken zijn. Het is een logische plek om hier woningbouw te doen. We gaan huizen bouwen zodat nog meer mensen kunnen genieten van deze plek."

En vanwege de krapte op de woningmarkt is dat ook hard nodig, stelt de wethouder. "In onze gemeente is vraag naar 1000 woningen. We doen met dit project een kleine stap in de richting." De camping is 4,8 hectare groot, maar hoeveel woningen daarop gerealiseerd kunnen worden, is nog niet duidelijk. "De planvorming daarvoor komt later." Hoe heeft de gemeente dan berekend hoeveel de grond waard is? "We investeren 3 miljoen euro in dit project, dat is niet gebaseerd op een aantal huizen dat we kunnen bouwen. Alleen op de grondwaarde. Binnen de drie miljoen is ook een bedrag opgenomen voor de bouw van tien flexwoningen."

Vluchtelingen

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen. Deze gaan ingezet worden voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een huis, zodat zij daar tijdelijk kunnen wonen in afwachting van een echte woning. De flexwoningen gaan weer weg als als er een definitief plan is voor het park.

De doelgroep hiervoor is verschillend. "Dat kunnen mensen zijn die in een scheiding liggen, of mensen die uit hun woning moeten om welke reden dan ook. Of vluchtelingen met een verblijfsvergunning", aldus Boonstra.

Nog 64 recreatieparken over

Het enige twijfelpunt voor het project is de gemeenteraad van Westerveld, die nog wel toestemming moet geven voor het project. "Maar op het gemeentehuis hoor ik overwegend enthousiasme", vertelt Boonstra. "Dat komt vooral door de goede bijdrage die we hiermee leveren aan de grote woningbehoefte in Havelte."