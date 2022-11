Minister bij herdenking voor slachtoffer steekpartij tbs-kliniek

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming woont vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst bij voor het slachtoffer van het 'Veldzichtdrama' in Balkbrug. De bewindsman komt naar Zwolle om zo zijn medeleven te betuigen aan de aangeslagen collega's van de doodgestoken sociotherapeute, die opgroeide in Beilen.

Op de dag van de uitvaart komt het personeel op een andere locatie in Zwolle bijeen om hun omgekomen collega te herdenken. De vrouw werd vorig weekend doodgestoken door een cliënt van de psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug. Na zijn daad pleegde de man zelfmoord. De cliënt stak ook nog twee andere personeelsleden neer, maar zij werden al vrij kort daarna weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Omdat het onderzoek naar de fatale steekpartij nog in volle gang is, zal de minister niet nader ingaan op de toedracht van het incident. Ook zal hij geen beleidsinhoudelijke mededelingen doen. "Dit is vooral bedoeld als hart onder de riem van het personeel", aldus de woordvoerder.