SP Assen vraagt inwoners naar ervaringen jeugdhulpverlening

De SP in Assen is een meldpunt Jeugdhulp begonnen. De socialisten willen weten hoe Assenaren de jeugdhulp ervaren en hoe die vorm van zorg verbeterd zou kunnen worden. In Assen ontvangt meer dan 14 procent van de kinderen en jongeren een vorm van jeugdhulp. Daarmee is de hoofdstad koploper van de provincie.

De bedoeling met het meldpunt is dat inwoners en ervaringsdeskundigen hun verhaal delen, om op die manier te ontdekken wat goed gaat en waar de knelpunten zitten in de jeugdhulpverlening.

'Alle verhalen zijn welkom'

Fractievoorzitter Jannie Drenthe hoopt zoveel mogelijk verschillende verhalen op te halen. "Alle verhalen zijn welkom. Dus iedereen die werkzaam is bij een organisatie, maar ook mensen die er op een andere manier mee te maken hebben. Bijvoorbeeld ouders, jongeren of kinderen. Iedereen die iets te vertellen heeft, roepen wij op om zijn of haar verhaal te vertellen."

De verzamelde verhalen worden gebundeld in een verhalenboek dat de SP gaat bespreken in de gemeenteraad en in het college. "Dit helpt ons om bij te kunnen sturen waar dat nodig is, zodat de jongeren in Assen die hulp verdienen die ze nodig hebben en die ook op een goede manier krijgen."

2.555 kinderen en jongeren

De collegepartij heeft uitgezocht dat het om 2.555 kinderen en jongeren gaat en roept inwoners op om hun verhalen, desnoods anoniem, te delen. Via de website van de SP Assen kan er een formulier worden ingevuld. "Zo hopen we samen met ouders, jongeren, kinderen en professionals ervoor te zorgen dat alleen de zorg die helpend is ingezet gaat worden en het aantal kinderen met jeugdhulp in de gemeente Assen af zal gaan nemen", vertelt Drenthe.