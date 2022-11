Univé verhoogt zorgpremies en bereidt zich voor op wanbetalers

Halverwege november moeten alle zorgverzekeraars de maandpremies voor 2023 bekend maken. Alle bekende premies vielen hoger uit en ook Univé verhoogt de premies van haar zorgverzekeringen. Afhankelijk van welke verzekering je hebt, betaal je komend jaar bij Univé ongeveer een tientje meer.

De prijzen moeten omhoog omdat de zorgkosten stijgen. Niet alleen vanwege de vergrijzing, maar ook het materiaal kost meer, de lonen worden hoger en ook de energiekosten spelen mee. "Er is geen ontkomen aan", meent Ron Bavelaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Coöperatie Univé.

Bijna de helft is bang de zorgverzekering niet te kunnen betalen

Liefst 43 procent van alle Nederlanders is bang de zorgverzekering niet meer te kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Q&A Insight in opdracht van vergelijkingssite Independer. Ook Univé, met hoofdkantoren in Assen en Zwolle, verwacht dat meer mensen betalingsproblemen zullen hebben. "We zijn aangesloten bij de schuldhulproute", legt Bavelaar uit.

Via de schuldhulproute kunnen mensen bij de website geldfit.nl anoniem een geldtest doen. "Op basis van de uitkomst kan het zijn dat mensen al geholpen zijn met een aantal handige tips of dat mensen zwaardere ondersteuning nodig hebben. Dan zijn er specialisten die kunnen helpen. Om te voorkomen dat je in de schulden komt en bepaalde rekeningen niet kunt betalen." Of er daadwerkelijk meer mensen met schulden komen, dat durven schuldhulpverleners niet te zeggen. De verwachtingen liggen er volgens meerdere organisaties wel.

'Naïef om te denken dat het niet verder oploopt'

Unive ziet het aantal mensen dat de zorgrekening niet meer kan betalen langzaam oplopen. "Het is naïef om te denken dat het niet verder oploopt. Je probeert als consument je vaste lasten te betalen. Dat kan ook ten koste gaan van je spaargeld."

"Als wij een betalingsachterstand constateren, dan zullen we contact opnemen", zegt Bavelaar. "Dan verwijzen we je naar die schuldhulproute, zodat je kunt zien waar je geholpen kan worden. In Nederland is het gelukkig zo geregeld dat je je niet heel veel zorgen hoeft te maken dat je in de zorg niet geholpen wordt. Maar het betekent wel dat als je je rekening niet betaalt, dat de schulden oplopen. Dat moet je voorkomen."