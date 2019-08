Theehuis De Bosrand dicht: Nieuw paviljoen uitvalsbasis voor Noordsche Veld

"Het wordt nog wel even spannend", zegt beheerder Peter van Wijk. "Maar helemaal af of niet, de datum van 10 oktober is keihard. We moeten dan open, want in het weekend zijn allerlei activiteiten gepland." Samen met zijn vrouw Marianne bedacht hij het plan voor Natuurplaats Noordsche Veld, de nieuwe naam van het complex langs de Donderenseweg tussen Norg en Donderen.Peter en Marianne van Wijk, die drie jaar geleden de exploitatie van Theehuis De Bosrand overnamen, hebben vijf jaar gewerkt aan hun 'droom', om bij het Noordsche Veld een educatie-, informatie- en horecapaviljoen te beginnen. Bedoeld voor gastvrij ontvangst van recreanten, voor natuureducatie van schoolgroepen, en als uitvalsbasis voor excursies in het gebied. "Want dit natuurgebied is zeer interessant. Het trekt veel mensen, het is archeologisch een zeer rijk gebied, het ligt in een mooi beekdal, er is bos en er is heide. Kortom, een rijk gebied waar wat bijzonders over te vertellen is, en waar fietsers en wandelaars ook graag komen."In Staatsbosbeheer in de Kop van Drenthe vonden ze een goede partner, want die was ook op zoek. "Wij wilden af van het werken op twee verschillende kantoorlocaties in Langelo en Veenhuizen", vertelt boswachter Martijn Bakker. Uiteindelijk bleek de oplossing te liggen in samenwerking met Peter en Marianne van Wijk. "Zij hadden ons nodig, omdat het Noordsche Veld ons gebied is, en daar tegen de rand aan wilden ze dus bouwen. We wilden in ons gebied van twee kantoren naar eentje, en zo vonden we elkaar", aldus Bakker.Tien maanden geleden begon de nieuwbouw van de drie gebouwen: een groot paviljoen voor informatie, educatie en horeca, een beheerderswoning, en een kantoor voor Staatsbosbeheer. "We wonen erbij, om toch toezicht te kunnen houden. Want we gaan hier ook met Drentse dierrassen aan de slag, zoals de Drentse landgeit, de Drentse hoender en het Drentse heideschaap. Dan is erbij wonen toch wel prettig", vertelt Peter van Wijk. Verder wordt het terrein ingericht met een grote natuurspeelplaats, een kabelbaan en de jeugd kan er hutten bouwen. Verder komen er ouderwetse raatakkertjes, waar oude groenten op gekweekt worden.Dat ze 'van de hel in de hemel' komen met de nieuwbouw, omdat het oude theehuis toch wel flink vervallen was, daar wil het beheerdersechtpaar niets van weten. "Het heeft bijna zestig jaar trouwe dienst gedaan, als belangrijke uitvalsbasis voor heel veel mensen. Het heeft zo zijn charme, en mensen die hier maar één keer per jaar komen, die willen het niet eens kwijt. Maar het gebouw is op, het is af. Normaal gesproken gaat zo'n houten constructie 25 jaar mee, maar dit staat er al bijna zestig jaar. Da's toch wel een hele tijd."Er schuin tegenover, aan het einde van een hobbelige keienweg, verrijst het nieuwe complex. Daar wordt de komende weken de laatste hand gelegd aan de inrichting van de drie gebouwen, waar veel hout in verwerkt is. Ze gaan grotendeels op in het landschap, omdat er aarden wallen tegenaan gelegd zijn, die straks ingezaaid worden met bloemrijke mengsels. Ook op de daken komt begroeiing, in de vorm van een kruidentuin. Verder is de nieuwbouw goed geïsoleerd, en doen zonnepanelen en warmtepompen de rest. Het hout in de gebouwen komt uit de bossen van Staatsbosbeheer."Dit is een prachtige plek, waar we als Staatsbosbeheer in de Kop van Drenthe onze maatschappelijke functie van natuurbeheer mooi kunnen combineren met educatie en informatie, dankzij twee nieuwe ambassadeurs, in de vorm van het beheerdersechtpaar Peter en Marianne van Wijk", aldus boswachter Martijn Bakker.Kosten van het nieuwbouwproject lopen zo tegen de miljoen euro. Staatsbosbeheer financiert zijn nieuwe beheerkantoor met de verkoop van de werkpanden in Veenhuizen en Langelo. Voor de rest is Natuurplaats Noordsche Veld het project van het echtpaar Van Wijk, wat mede gefinancierd is met subsidies van de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, provincie Drenthe en de Regio Assen-Groningen.