Windmolen bij Gasselternijveen wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd

Een van de 45 windturbines in de Drentse Veenkoloniën wordt afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Het gaat om een molen aan de Dideldomweg in Gasselternijveen. Het onderste gedeelte van de toren wordt vervangen.

Waarom dit gebeurt, weet woordvoerder Elzo Springer van windpark De Drentse Monden en Oostermoer niet te vertellen. "Dit ligt met name bij bouwer Nordex, die nog over de windmolens gaat zolang deze niet opgeleverd zijn."

Op dit moment wordt een hoge kraan opgebouwd en daarna zullen de werkzaamheden beginnen. "Het gedeelte onderin, waar de deur in zit, moet worden vervangen. Dus de gehele windmolen wordt afgebroken en opgebouwd. Dit is wel even een werkje", zegt Springer.