Moordpoging in achtertuin: ‘Met een lachend gezicht probeerde hij mijn keel door te snijden’

Een 45-jarige Emmenaar, die in de straat achter het slachtoffer blijkt te wonen, stond vandaag terecht voor de aanval. Het Openbaar Ministerie ziet het als een poging tot moord. De man ontkent. Hij gaf wel toe dat hij het slachtoffer eerder die dag een kopstoot gaf. “Ik zag dat hij aan een meisje zat. Ze moest huilen”, vertelde de Emmenaar.Het geweld speelde zich af in de wijk Angelslo. Buurtbewoners die ook buiten waren, zagen wel de kopstoot, maar dat het slachtoffer daarvoor een meisje betastte, gelooft niemand. Ook de officier van justitie niet. Voor de zware mishandeling en de poging tot moord die volgde eiste ze 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk.Het slachtoffer brak door de kopstoot zijn neus en ging naar het ziekenhuis. De verdachte was bij buren op visite en ging daar ook weer mee naar binnen. Hij vertelde dat hij na de kopstoot de hele avond bij zijn buren had zitten drinken.Volgens het slachtoffer stond de man echter aan het eind van de middag bij hem voor zijn deur. Hij kwam toen nog bij van de kopstoot. Het slachtoffer vermoedde dat zijn aanvaller excuses kwam maken, deed de achterdeur open en liep naar buiten om te zeggen dat hij daar niet van gediend was. Op dat moment kreeg hij een vuistslag in het gezicht, waarna de 45-jarige man het mes trok. De steken richting zijn hals wist hij te ontwijken, maar in zijn arm en hand werd hij wel gestoken.Nadat het bloedende slachtoffer op straat twee buurvrouwen aansprak, liep de verdachte weg. De buurvrouwen verklaarden dat hij erg leek op de man van de kopstoot. Een vriend van hem vertelde later bij de politie dat de Emmenaar bij hem was gekomen en helemaal over de rooie was. Hij had gezegd dat hij een man had gestoken en dat hij hem eigenlijk de keel had willen doorsnijden. In de rechtszaal ontkende de verdachte dat hij dat ooit gezegd heeft.De man werd een dag na de steekpartij opgepakt en kwam begin februari weer vrij. Het slachtoffer leeft sindsdien in grote angst, zei hij in zijn slachtofferverklaring. “Met een lachend gezicht probeerde hij mijn keel door te snijden. Dat zie ik steeds voor me.” Hij eist ruim 6200 euro schadevergoeding van zijn aanvaller. Terecht, vindt de officier van justitie.Naast een straf eiste ze ook behandeling voor de verdachte, die volgens deskundigen psychische problemen heeft en drankverslaafd is. Hij had een traumatische jeugd en is een aantal jaren geleden zelf bijna vermoord. De Emmenaar vertelde dat hij jarenlang elders in Nederland politie-informant is geweest en veel nare dingen heeft meegemaakt. Hij staat naar eigen zeggen op een dodenlijst.Op 10 september volgt de uitspraak van de rechtbank.