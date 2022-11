Ondernemers Asser centrum krijgen laatste woord over BIZ-belasting

Er komt een enquête onder winkeliers en pandjesbazen in het Asser centrum over invoering van een bedrijveninvesteringszone, de BIZ. Binnenstadsvereniging Vaart in Assen (ViA) wil vanaf komend jaar namelijk BIZ-belasting heffen. Met deze collectieve bijdrage van ondernemers wil ze meer geld in de pot krijgen voor een krachtige binnenstad met bijzondere activiteiten.

De BIZ moet jaarlijks 168.000 euro opleveren. Dat bedrag moet opgehoest worden door in totaal 580 ondernemers in de binnenstad.

Cirkel rond kernwinkelgebied

De extra belasting geldt alleen voor commerciële panden, die binnen de voorgestelde cirkel voor de bedrijveninvesteringszone vallen. De cirkel is getrokken rond het kernwinkelgebied. Daarmee houdt ViA dezelfde begrenzing aan zoals die ook door de gemeente in de binnenstadvisie is aangegeven.

Daarbij gaat het om het Koopmansplein en omliggende winkelstraten, de Brink, Torenlaan, Mercuriusplein, winkelcentrum Triade, Ceresplein, de Markt en de kop van de Vaart. Ook De Nieuwe Kolk en Podium Zuidhaege maken als cultuuraanbieders aan de rand van de binnenstad deel uit van het BIZ-gebied.

De Rolderstraat en de Groningerstraat vallen erbuiten. Die behoren volgens de binnenstadsvereniging niet tot het nieuwe, compacte winkelhart van Assen. Ze worden beschouwd als aanloopstraten, die de gemeente in de toekomst het liefst wil transformeren tot woon- en werkstraten.

Gekort op budget

De binnenstadsvereniging heeft het geld van de BIZ hard nodig om haar ambities voor een levendige binnenstad hoog te houden. Zo wordt ze vanaf komend jaar door de gemeente Assen 100.000 euro gekort op haar jaarlijkse budget. Daardoor blijft er 225.000 euro over, met 130.000 euro als basisfinanciering vanuit het stadhuis en nog eens 95.000 euro voor een aantal evenementen.

De gemeente vindt het tijd dat ViA binnen haar eigen achterban op zoek gaat naar geld voor speciale evenementen en activiteiten voor een 'bruisende binnenstad'. Met de BIZ-belasting wil de organisatie nu dat gat opvullen. "Want onze ambitie gaat verder dan het overeind houden van een basisorganisatie."

Tweederde moet vóór stemmen

Volgens ViA wordt de BIZ van toepassing op 325 eigenaren en 255 gebruikers van winkel- en kantoorpanden. Voorwaarde voor invoering van de belastingheffing is wel dat tweederde van de stemgerechtigden vóór de regeling stemt. De nieuwe belasting kan de ondernemers 200 tot 400 euro jaarlijks gaan kosten. De hoogte hangt af van de WOZ-waarde van de commerciële panden.

Vaart in Assen heeft de afgelopen tijd meerdere gesprekken gevoerd over invoering van de BIZ-belasting. En volgens ViA-voorzitter Arjan van Bekkum 'waren er verrassend weinig negatieve geluiden'.

Volgens binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan bestaat de BIZ in andere steden al veel langer. "Wat dat betreft is de binnenstad van Assen de laatste jaren best wel wat verwend geweest."

Raadsbesluit nodig

De enquête over de BIZ-belasting wordt tussen 2 en 19 januari uitgevoerd. Bij voldoende draagvlak, gaat de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in. De BIZ heeft een looptijd van vijf jaar.