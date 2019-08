Progressief Westerveld zegt vertrouwen op in coalitiepartners

De partij is boos dat er een 'geheime' raadsbijeenkomst is geweest zonder Progressief Westerveld. Dit werd afgelopen week gemeld in de Meppeler Courant.Volgens de overige partijen in de raad is er geen sprake geweest van een geheime bijeenkomst. Fractievoorzitter Janny Mones van Gemeentebelangen zegt dat Progressief Westerveld niet was uitgenodigd, omdat zij een radiostilte in acht hadden genomen en over de crisis niets meer zouden zeggen.In het college van de gemeente Westerveld is het al enige tijd crisis, nadat wethouder Wilfried de Jong van Progressief Westerveld vorige maand opstapte. Hij voelde zich onvoldoende gesteund door zijn fractie, met name op het gebied van lelieteelt. De nieuwe kandidaat van Progressief Westerveld, fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen, heeft na de 'geheime' vergadering aangegeven geen wethouder te willen worden. Bovendien zou hij nog een aanbieding voor een bestuursfunctie binnen de Nederlands Vereniging voor de Verenigde Naties hebben gekregen.Intussen verslechterden de verhoudingen in het college, waarna de twee coalitiepartijen DSSW-SW en Gemeentebelangen het vertrouwen opzeiden in de samenwerking met Progressief Westerveld. Een informateur, hoogleraar Bestuurskunde Michiel Herweijer, moest zich over de crisis buigen. Maar dit is volgens Progressief Westerveld niet meer nodig.Vanavond tijdens een extra raadsvergadering, op aanvraag van Progressief Westerveld, heeft de partij aangegeven niet meer te willen samenwerken met de coalitiegenoten. Wat hen betreft gaat de informateur kijken naar een compleet nieuwe coalitie.