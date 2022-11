Emmen hakt in 2024 knoop door over aanpak stationsgebied

De gemeente Emmen wil in 2024 spijkers met koppen slaan wat betreft de vernieuwing van het stationsgebied en de omliggende omgeving. De aanpak van dit gebied staat al sinds lange tijd op het verlanglijstje.

Het plan, dat naar schatting 25 miljoen euro euro zou kosten, belandde door omvangrijke bezuinigingen in 2019 op de plank. Nu er weer wat rek zit in het gemeentelijke huishoudboekje, buigt de gemeente zich hier opnieuw over.

Het stationsgebied geeft al jaren een verpauperde aanblik en oogt bovendien ouderwets. Een opfrisbeurt is dus noodzakelijk. Het idee is om het station om te bouwen naar een volwaardig OV-knooppunt of hub: een aantrekkelijke locatie om te verblijven en waar iedereen vanaf elk vervoermiddel zo de overstap naar het openbaar vervoer kan maken.

Ingewikkelde klus

Alles bij elkaar gaat het om een vrij ingewikkelde klus, aangezien er rekening gehouden moet worden met een hele zwik ontwikkelingen. Zoals de Nedersaksenlijn (treinverbinding Enschede/Emmen/Groningen) en de verbinding tussen Emmen en het Duitse Rheine die er in 2025 moet liggen.

Tegelijkertijd is het de vraag wat het effect van de voorgenomen verdubbeling van de Boermarkeweg gaat krijgen op het stationsgebied. Tot slot wordt er ook gekeken naar de verbinding tussen het station en het winkelcentrum. Het idee is daarom om van de Stationsstraat, die tussen beide in ligt, een boulevard te maken. In het verleden werd er ook gekoerst op het verkeersluw maken van de Kolhoopstraat en het traject Boslaan-Weerdingerstraat. Maar dat is van de baan. De huidige verkeerssituatie gaat niet veranderen, leert navraag bij de gemeente.

Routes niet aangepast

Volgens de gemeente kan er nu wel een concrete stap worden genomen met het opstellen van een inrichtingsplan voor zowel het stationsgebied als de aangrenzende Weerdingerstraat. De herinrichting heeft in ieder geval geen gevolgen voor de aanwezige rij-, fiets- en looproutes.

"Het idee is om de huidige routing in stand te houden en te investeren in het up-to-date houden van het gebied", aldus een gemeentewoordvoerder. De aanrijroutes van de bussen blijven waarschijnlijk ook hetzelfde.

Verder onderdeel van de plannen is vervanging van de riolering van het deel van de Weerdingerstraat tussen de Seinstraat en de Hondsrugweg. Ook dit wordt meegenomen in het inrichtingsplan dat volgend jaar klaar moet zijn. Tegen die tijd is het ook duidelijk welke kosten bij de herinrichting komen kijken.

Stijgende bouwkosten

De gemeente is vooralsnog uitgegaan van een investering van 25 miljoen euro. Of dit bedrag aangepast moet worden, moet blijken uit het inrichtingsplan. "Met de huidige prijzen is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om hier nu iets over te zeggen. De kosten hiervoor komen terug in de begroting 2024 en dan worden er ook definitieve keuzes gemaakt over kosten en wat we wel of niet kunnen doen", aldus de woordvoerder. "Uiteraard spelen de stijgende bouwkosten ook een rol."

Volgens wethouder René van der Weide zijn er al gesprekken gevoerd met het OV-bureau Groningen-Drenthe over het moderniseren van het stationsgebied. Het is de bedoeling dat ook zij bijdragen. Een punt is wel dat het bureau voor miljoenen heeft moeten bezuinigingen, met onder meer het schrappen van enkele buslijnen in Emmen tot gevolg.

Lastiger

"Dat maakt het wat lastiger", aldus Van der Weide. "Het kost geen moeite om een wensenlijstje bij hen in te leveren. Maar het valt en staat ook met hun eigen beschikbare financiële speelruimte. In dat opzicht zijn ze leidend in wat kan."