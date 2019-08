Drugsverslaafde krijgt jaar cel voor stelen modelspoorbaan en fietsen

Voor inbraken in twee vakantiehuisjes en het stelen van vijf fietsen is een voormalige inwoner van Een veroordeeld tot één jaar cel, waarvan 275 dagen voorwaardelijk. Ook moet de drugsverslaafde man één jaar verplicht worden behandeld in een kliniek, bepaalde de rechtbank in Assen.

De man woonde twee jaar in het huisje van zijn ouders op een vakantiepark in Een toen hij daar begin dit jaar drie keer inbrak in twee vakantiehuisjes. Hij was zijn baan kwijtgeraakt en om aan geld voor drugs te kopen brak hij in. Hij stal onder meer een modelspoorbaan met -treintjes ter waarde van bijna 6000 euro, een tv en een stereotoren. Die spullen verkocht hij.In maart stal hij ook nog vijf fietsen bij bushaltes in Norg, Westerbork en Peize. Hij bekende alleen de diefstal in Peize. De man had inmiddels weer werk en nam de bedrijfsbus, met bedrijfsnaam erop, mee toen hij uit stelen ging in dat dorp. Iemand zag hem en gaf het door aan de politie. Uit het track-and-tracesysteem van de bedrijfsbus bleek dat hij ook op de andere plekken waar fietsen waren gestolen was geweest, rond de tijdstippen van de diefstallen.Ondanks dat de man die vier misdrijven ontkende, vindt de rechtbank dat er genoeg bewijs is dat hij ze allemaal heeft gepleegd. Hij moet een aantal gedupeerden in totaal zo’n 2700 euro schadevergoeding betalen. De eigenaar van de modelspoorbaan had volgens de rechtbank geen duidelijke onderbouwing van zijn schade. Hij moet naar de civiele rechter als hij schadevergoeding wil.