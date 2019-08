Hoogeveen hoopt op een eigen ‘blikmuseum’ en de collectie krijgt al aardig vorm

“Het geeft herkenning bij de ouderen. Achter ieder blikje zit een verhaal en dat is het mooie ervan. Ik vind het fantastisch om te zien hoe ze dit gemaakt hebben”, vertelt Klunder, die samen met Kremers een groot gedeelte van de blikcollectie uit de fabriek gered heeft. “Het idee is ontstaan in de periode dat wij beleid voerden om vitrinekasten te verwijderen vanwege de hygiëne. Als wij er niet op gelet hadden dan werd dat allemaal in de prullenbak gegooid.”Sinds 1925 is de blikfabriek actief in Hoogeveen. Van groente uit blik tot blik voor babyvoeding, er is van alles in de afgelopen jaren ontworpen. Het bedrijf is begonnen onder de naam Drenthina, maar is in de afgelopen eeuw meerdere keren veranderd. Thomassen & Drijver, Verblifa, Continental Can Company, Impress Group; nu valt de fabriek onder het Ierse Ardagh Group.Klunder kijkt om zich heen naar zijn verzameling. Hij heeft veel van zijn blik- en boekwerk op tafels uitgestald om een goed beeld te geven. Volgens hem puilen de kasten in het depot ondertussen al uit, toch is de collectie nooit compleet. Hij werkt zelf nog in de fabriek. Net als zijn broer en zijn vader vroeger. Het maken van blik zit duidelijk in zijn DNA. Wat voor een leek gewoon een koektrommel is, is voor hem een echt collectorsitem. “Je wordt ermee besmet”, grapt Klunder.Hij is niet de enige met een passie voor blik, vertelt hij. “Vorig jaar hebben we een bijeenkomst gehad voor oud-medewerkers en als je dan hoort wat voor verhalen daar dan achter weg komen, hoe bepaalde blikken tot stand zijn gekomen, wat er in bepaalde perioden is gebeurd... Dat verdient veel meer aandacht dan dat het nu eigenlijk kreeg.”Hij wil daarom het liefst een soort museum of samenwerking in Hoogeveen beginnen om de collectie aan een groter publiek te laten zien. “Het is een deel geweest van Hoogeveen waarin ontzettend veel mensen gewerkt hebben. Met plezier, maar ook met minder plezier. Het werd niet voor niets vroeger ook de 'Vingerfabriek' genoemd. Hele lange bladen blik moest men met de hand in de machine doen en dan wilde het op een maandagmorgen nog wel eens gebeuren dat ze het materiaal te ver naar links of naar recht hadden gelegd waardoor de vinger onder de stempel kwam en dan zag de eerstvolgende werknemer op de band een vinger liggen.”De typische Tjoklat-blikken of sigarendozen uit de blikfabriek in Hoogeveen, misschien heeft u ze zelf nog wel in de kast staan. Maar veel mensen gooien de oude blikken weg tot grote spijt van Klunder en de andere vrijwilligers. Zij zijn namelijk nog op zoek naar verloren blikken, maar zeker in de omgeving van Hoogeveen is volgens Klunder veel handel in blik. “Voor ons wordt het alleen maar moeilijker om aan bepaald blik te komen. Er zijn locaties waar je het kunt kopen, maar dan wil het nog wel eens zijn dat je de hoofdprijs betaalt.”Dat de kosten kunnen oplopen voor collectorsitems bewijst ook het Verblifa blikje van de kunstenaar Escher.Hoe weet je nou of het blik uit de fabriek in Hoogeveen komt? Die verschillende fases van de blikfabriek zijn terug te vinden in het blik wat overgebleven is. Vaak kenmerkt de fabriek het logo in het blik. "In de deksel staat dan een logo. Maar ook vaak in een las ergens onderin zodat het niet storend is voor de koper.Wilt u meer weten over de collectie of heeft u zelf een bijzonder blik in de kast staan, kijk dan op http://archiefblikfabriekhoogeveen.nl/escher voor meer informatie.