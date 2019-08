Theo Hiddema: Otten onterecht uit FVD gezet

In de uitzending valt Hiddema partijleider Thierry Baudet af. Die voerde aan dat de uit Hijken afkomstige Otten sjoemelde met financiën, maar Hiddema wijt de breuk aan een botsing van karakters.Baudet en zijn overgebleven medebestuurder Rob Rooken royeerden Otten, die ook voor FVD in de Eerste Kamer zat, eind vorige maand. Otten nam zijn zetel mee, kreeg bijval van twee andere senatoren en begint met hen en enkele medestanders uit FVD een nieuwe partij.Dat spijt Hiddema. Hij had Otten en diens bondgenoot senator Jeroen de Vries het liefst binnenboord gehouden, want er "zit geen kwaad an". Het waren "persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren die de doorslag hebben gegeven" in de breuk, stelt de tweede man van FVD in de Kamer. Het had volgens hem "niet zo gehoeven".FVD nuanceerde de uitspraken van Hiddema gisteravond meteen. In een reactie stelt de partij dat Hiddema vooral wilde uitdrukken dat hij het "onverstandig" vindt hoe Baudet over het royement heeft gecommuniceerd.Hiddema zou met lede ogen hebben aangezien hoe de kwestie escaleerde op sociale media. Dat Hiddema het royement onterecht zou vinden, berust volgens de partij op een misverstand.