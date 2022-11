Zestien Statushouders krijgen plekje in villa Zuidwolde

De Wolden gaat zo'n zestien statushouders opvangen in een villa langs de Ommerweg in Zuidwolde. De verwachting is dat ze daar zes maanden kunnen blijven wonen. Daarna trekt de eigenaar van het pand er zelf in.

Daarom is de hotel- en accommodatieregeling (HAR) in het leven geroepen. Met die regeling kunnen gemeenten statushouders onderdak bieden in een hotel of recreatiewoning, totdat er definitieve huisvesting beschikbaar is.