Dode in Kleine Rietplas is 35-jarige Emmenaar

"Voor ons is het onderzoek afgerond, het lichaam is vrijgegeven", zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer. "Uit het onderzoek is niet gebleken dat het om een strafbaar feit gaat."Gisteravond werd een zoekactie opgezet nadat er was gemeld dat een man niet meer boven water was gekomen in de Kleine Rietplas. Politie, duikers van de brandweer en badgasten zochten aanvankelijk tevergeefs."We waren bezig met het voorbereiden van een grote zoekactie, om vandaag verder te gaan met zoeken. De kans op overleving was inmiddels klein, een uur na de melding", zegt Zinsmeyer. "Toen werd hij toch nog gevonden door duikers van de brandweer, vlakbij de plek waar hij verdwenen was."