Hoogeveen krijgt bijna 15 miljoen euro van het Rijk om sneller huizen te bouwen

Een opsteker voor Hoogeveen. De gemeente krijgt 14,7 miljoen euro van het Rijk om de woningbouw te versnellen. Dat geld wil Hoogeveen investeren om het westelijke deel van het stadscentrum te verbinden met het stationsgebied. Ook komen er daar meer woningen.

'Fantastisch nieuws', noemt wethouder Roelof Bisschop het. "Veel inwoners van Hoogeveen en de regio zijn op zoek naar een woning. Het tempo van bouwen moet daarom fors omhoog." En met dit geld kan dat gebeuren denkt hij. Omdat voor elkaar te krijgen moet er nog flink gewerkt worden. Bestaande wegen en andere infrastructuur zullen daarom op de schop gaan.

Verbindingsplek

De gemeente wil tegelijkertijd een aantrekkelijke plek zijn voor mensen die bijvoorbeeld van Hoogeveen naar Zwolle of het Noorden reizen voor werk. Daarom wordt er geïnvesteerd in het bouwen van woningen vlakbij het station. "Een goede bereikbaarheid van Hoogeveen per spoor is daarom een must en daarover zijn wij in gesprek met Den Haag", zegt Bisschop.

Hoogeveen heeft in september een aanvraag ingediend voor de financiële bijdrage. Een wens komt dus in vervulling. "Samen met de provincie Drenthe hebben we ons flink ingezet voor het extra geld. Het is fijn dat onze inzet beloond is." Het is nog niet duidelijk wanneer de plannen worden uitgevoerd.

Woningnood

De intentie is om een duurzame woon-, werk-, en leefomgeving te ontwikkelen. Het versnellen van de woningbouw in Hoogeveen sluit daarnaast aan op het Deltaplan van het Noorden. In dit plan is opgenomen dat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland flink wat huizen gaan bouwen om de grote woningnood in het land aan te pakken.

Daar staat wel een tegenprestatie tegenover. Zo hopen de provincies dat het kabinet flink gaat investeren in de spoorverbindingen tussen de Randstad, Zwolle en het Noorden. Ook willen ze dat er meer treinen gaan rijden per uur, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van het spoor.