Bijna 30 tips na uitzending Opsporing Verzocht over moordzaak Halil Erol

Ook na de uitzending bleven de tips binnen komen. Volgens politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen gaat het aantal richting de 30."Er zitten zeker interessante tips bij", laat Hemmen weten. Negen jaar na het verdwijnen van Erol zoekt de politie nog altijd naar verklaringen en riep daarom via Opsporing Verzocht de hulp van het publiek in.De politie is nog steeds op zoek naar de antwoorden op een paar belangrijke vragen. Waar werden de zandkleurige polyester zakken normaal voor gebruikt, waarin in 2013 delen van het lichaam van de vermoorde Halil Erol uit Steenwijk werden gevonden? En wat is de link met de delen van een judopak en een opvallende dekbedhoes die bij de romp van Erol zijn aangetroffen?In het programma gaf de politie aan te willen weten wie in die tijd de zandkleurige zakken gebruikte. Bovendien hoopt de politie dat iemand een link kan leggen tussen de zakken, de delen van het judopak en de opvallende dekbedhoes.Op de gouden tip staat nog altijd een beloning van 15.000 euro.In juli werd de ex-tbs'er Matthias M. uit Meppel aangehouden in de zaak. Hij zit nog altijd in voorarrest . Gisteren kwam daar een arrestatie bij. Een 44-jarige vrouw uit Meppel is aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op de Steenwijker.De politie wil niet zeggen of er een link is tussen de twee verdachten uit Meppel. Daarnaast blijft de Haarlemse ex-vrouw van Erol ook in beeld bij de politie. Zij werd in juni vrijgelaten, maar is nog steeds verdachte in de zaak.Halil Erol verdween op zaterdag 6 februari 2010 uit zijn woonplaats Steenwijk. Een maand later werd zijn auto brandend aangetroffen in Haren (Gr.), zonder kenteken. In Eesveen en Wanneperveen werden later dat jaar en in 2013 lichaamsdelen van Erol in zakken teruggevonden. Zijn handen en hoofd zijn nooit gevonden.