Progressief Westerveld verder in oppositie, DSSW-SW en Gemeentebelangen zoeken nieuwe partner

Progressief Westerveld, een samenwerking tussen D66 en GroenLinks, werkte in de coalitie samen met DSSW-SW en Gemeentebelangen. Maar het loopt niet. Er is geen vertrouwen in elkaar. Die vertrouwenscrisis bereikte gisteravond in een extra raadsvergadering een nieuw dieptepunt.Progressief Wetserveld vroeg de vergadering aan nadat er twee artikelen in de media waren verschenen, waarin stond dat er een geheime bijeenkomst met de gemeenteraad zou zijn geweest zonder Progressief Westerveld. En dat er tijdens die 'geheime' bijeenkomst zou zijn gesproken over een opvolger van de opgestapte wethouder Wilfried de Jong Alle partijen namen daar afstand van. Bovendien zouden die artikelen niet kloppen. "In de Donald Duck staat ook van alles", zo sneerde fractievoorzitter Jan Puper richting Progressief Westerveld. Er was geen sprake van een geheime bijeenkomst en er is niet gesproken over de kandidaat wethouder van Progressief Westerveld.Uiteindelijk liet Interim fractievoorzitter Hans de la Mar van Progressief Westerveld weten dat de partij geen vertrouwen meer heeft in een samenwerking met DSSW-SW en Gemeentebelangen. De bedoeling was om een informateur te laten onderzoeken of er nog een basis is voor een samenwerking. Of, zoals fractievoorzitter Geke Kiers het stelde, "we willen stabiliteit en vertrouwen in elkaar." Deze informateur heeft na gisteravond geen rol meer. Er is geen onderzoek nodig naar vertrouwen. Die is er namelijk niet. De twee overgebleven coalitiegenoten moeten op zoek naar een nieuwe partner(s). DSSW-SW en Gemeentenbelangen overleggen vandaag met elkaar over een oplossing.Voor Progressief Westerveld is een oplossing voor het bollendossier in Westerveld van groot belang. Er is veel onrust over de effecten van het gebruik van gifstoffen op de gezondheid van omwonenden. De partij wil via het bestemmingsplan regelen dat er spuitvrije zones komen. En dat zo snel mogelijk. De opgestapte wethouder De Jong vond dat zijn fractie die te snel wilde zonder te weten wat de consequenties voor de gemeente zijn. Hij wilde samen met de provincie Drenthe en het Rijk kijken naar oplossingen.De factie heeft tegenover de rest van de gemeenteraad meerdere malen naar voren gebracht dat zij de grootste fractie zijn en dat zij bepalen wat er rondom het bollendossier gaat gebeuren. Maar nu de fractie het vertrouwen heeft opgezegd in de coalitie, zijn de oppositiebankjes het enige dat rest. Daarmee is de invloed van de partij op het dossier een stuk kleiner geworden. Ze moeten hopen op een meerderheid in de gemeenteraad in deze kwestie. DSSW-SW, Gemeentebelangen en een nieuwe partner zullen er op een andere manier naar kijken.