OM blijft zedendelict Assen onderzoeken ondanks dood verdachte

"Nee dat kan niet", zegt het Openbaar Ministerie (OM). Maar ondanks dat er geen vervolging komt, gaat het onderzoek naar wat er gebeurd is wel door. Gisteren maakte het OM bekend dat er voldoende feiten zijn die erop wijzen dat de man betrokken was bij een zedenmisdrijf."Het is belangrijk om helder te krijgen wat zich daar in die speeltuin heeft afgespeeld", zegt een woordvoerder van het OM. "Dat is niet alleen belangrijk voor het slachtoffer, maar ook voor de vijf verdachten en hun handelen."De officier van justitie neemt pas een beslissing over een eventuele vervolging van de vijf verdachten als het hele plaatje compleet is. De vijf mannen, die eerder waren aangehouden, zijn inmiddels in vrijheid gesteld . Zij blijven vooralsnog verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man.Volgens de politie kwam er zaterdag een melding binnen van een zedendelict met een meisje van 4 jaar, waarbij de 32-jarige man betrokken zou zijn. De vader van het meisje sprak de man vervolgens aan. Toen die wilde wegfietsen, probeerde de vader hem tegen te houden."Daarop ontstond een worsteling tussen beiden en kwamen zij ten val. Ondertussen waren er vier omstanders gealarmeerd. Zij hebben vervolgens de 32-jarige man vastgehouden in afwachting van de komst van de politie. De 32-jarige man bleek later te zijn overleden", laat de politie weten.De vier omstanders werden vervolgens aangehouden. De vader van het meisje meldde zich daarna zelf bij de politie aan en werd ook aangehouden. Het vijftal wordt nog steeds verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Assenaar.Gisteren maakte het OM ook bekend dat het nog onduidelijk is hoe de man om het leven is gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat sectie op het lichaam van de Assenaar heeft verricht. "Uit de eerste bevindingen is geen direct zekere doodsoorzaak vast te stellen", meldt het OM. De overige onderzoeksresultaten, zoals het toxicologisch rapport, zijn nog niet bekend. Dat kan nog enige tijd duren.