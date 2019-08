Bestuurscrisis Bargermeer toch opnieuw voor de rechter

Het kostte de rechter veel moeite om deze oplossing te bereiken. Hij had er, richting beide partijen, harde woorden voor nodig, maar uiteindelijk gingen ze akkoord. Als de partijen er tijdens ledenvergadering op 10 september niet uit zouden komen, dan zou de zaak alsnog voor de rechter komen.De advocaat van Geert Poede, Jan Dekens, zegt dat hij geen verzoek heeft gedaan om het kort geding maandag te hervatten. Hij laat weten dat er voor komende vrijdag nog een overleg gepland staat tussen de voorzitters Poede (van het actiecomité) en Lucas (van de huurdersvereniging), een vertegenwoordiger van de gemeente Emmen en een vertegenwoordiger van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) om de ALV te bespreken."Vrijdag gaan ze samen alles regelen voor die ALV en dan worden ook de uitnodigingen verstuurd." Hij heeft goede hoop dat ze er vrijdag uitkomen en de zitting van komende maandag niet doorgaat.Advocaat Tim van Dijken vertegenwoordigt de groep onder leiding van Rik Lucas. Hij laat weten graag een uitspraak van de rechter te willen over welk bestuur nou rechtsgeldig is en welke niet. "Vorige week is afgesproken dat Poede en Lucas samen zouden werken om de boel draaiende te houden. Inmiddels is gebleken dat dat niet lukt dus wij willen graag van de rechter horen wie het rechtsgeldige bestuur is."Van Dijken en zijn cliënten willen overigens ook dat de geplande ALV van 10 september gewoon doorgaat zodat er dan een nieuw bestuur gekozen kan worden.Het verhaal van de bestuurscrisis is er één met een voorgeschiedenis. Jarenlang stond de buurt en huurdersvereniging onder leiding van voorzitter Joke Vrieling. Een groep bewoners, onder leiding van Rik Lucas, zette het bestuur af omdat zij het niet eens waren met de gang van zaken.Dat was tegen het zere been van het afgezette bestuur en vanuit die groep ontstond een actiecomité onder leiding van buurtbewoner Geert Poede. De groep Poede heeft zichzelf in juni uitgeroepen tot het nieuwe bestuur van de vereniging en zichzelf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.De groep onder leiding van Lucas is daar weer boos over en spande een kort geding aan bij de rechtbank.Maandag gaat de zaak dus verder voor de rechtbank, maar of dat de zaak goed doet valt nog te bezien. "Dit is al de vierde rechtszaak in twee jaar tijd, dat is veel. U gaat rollebollend over straat en dat moet nu eens opgelost worden", aldus de rechter vorige week.